NOTICE: March election notice

ELECTION NOTICE NOTICE OF PRESIDENTIAL PRIMARY ELECTION TO THE ELECTORS OF THE FOLLOWING CITY/TOWNSHIP CHARLEVOIX COUNTY, MICHIGAN TO BE HELD MARCH 10, 2020

To the qualified electors of the following City/Township notice is hereby given that a Presidential Primary will be held on Tuesday, March 10, 2020, for the purpose of nominating officials for the following offices:

President of the United States

And to vote on the following proposal(s): (if any) Full text of the ballot proposals may be obtained at the office of the County Clerk or the City/Township Clerk listed below.

Wendy Simmons, Clerk

Bay Township

08266 Horton Bay N.

Petoskey, MI 49770

231-582-3594

Lynn M. Sparks, Clerk

Boyne Valley Township

2489 Railroad St

Boyne Falls, MI 49713

231-549-3436

Myron Matz, Clerk

Chandler Township

06912 Matz Rd

Boyne Falls, MI 49713

231-549-2596

Sandra Witherspoon, Clerk

Charlevoix Township

12491 Waller Rd

Charlevoix, MI 49720

231-547-4611

Evelyn Howell, Clerk

Evangeline Township

P.O. Box 396

Boyne City, MI 49712

231-582-7751

Sandy Whiteford, Clerk

Eveline Township

P.O Box 496

East Jordan, MI 49727

231-675-4426

Warren Nugent, Clerk

Hayes Township

5510 Rabb Road

Charlevoix, MI 49720

517-282-9573

Cindi Lambdin

Hudson Township

04621 Woodin Road

Vanderbilt, MI 49785

989-464-9009

Timothy Matchett, Clerk

Marion Township

01362 Matchett Road

Charlevoix, MI 49720

231-547-2154

Robin Hissong Berry, Clerk

Melrose Township

P.O. Box 189

Walloon Lake, MI 49796

231-535-2310

Brenda Freds, Clerk

Norwood Township

19775 Center Street

Charlevoix, MI 49720

231-675-5901

Carla Martin, Clerk

Peaine Township

P.O. Box 91

Beaver Island, MI 49782

231-448-3540

Julie Gillespie, Clerk

St. James Township

P.O. Box 85

Beaver Island, MI 49782

231-448-4203

Kimberly Olstrom, Clerk

South Arm Township

02811 S. M-66

East Jordan, MI 49727

231-536-2900

Marilyn Beebe, Clerk

Wilson Township

1701 Fall Park Rd

Boyne City, MI 49712

231-582-1033

Cindy Grice, Clerk/Treasurer

City of Boyne City

319 N. Lake St

Boyne City, MI 49712

231-582-6597

Joyce Golding, Clerk

City of Charlevoix

210 State Street

Charlevoix, MI 49720

231-547-3270

Cheltzi Wilson, Clerk

City of East Jordan

201 Main St,

East Jordan, MI 49727

231-536-3381

Cecelia Borths, County Clerk

203 Antrim Street

Charlevoix, MI 49720

231-547-7200

The Polls of said election will be open at 7 o’clock a.m. and will remain open until 8 o’clock p.m. of said day of election.

List of all polling place locations:

Bay Township Hall

582-3594

05045 Boyne City Rd.,

Boyne City, 49712

Boyne Valley Township Hall

549-3130

2489 Railroad St.,

Boyne Falls, 49713

Chandler Township Hall

549-2596

07620 Chandler Hill Rd.,

Boyne Falls, 49713

Charlevoix Township Hall

547-4611

12491 Waller Rd.,

Charlevoix, 49720

Evangeline Township Hall

582-2931

02746 Wildwood Harbor Rd.,

Boyne City, 49712

Eveline Township Hall

No Phone

08525 Ferry Rd.,

East Jordan, 49727

Hayes Township Hall

547-6961

09195 Old U.S. 31 N.,

Charlevoix, 49720

Hudson Township Hall

549-2646

07865 Reynolds Rd.,

Elmira, 49730

Marion Township Hall

No Phone

03735 Marion Center Rd.,

Charlevoix, 49720

Melrose Township Hall

535-2310

04289 M-75 N.,

Walloon Lake, 49796

Norwood Township Hall

547-4767

19759 Lake St.,

Charlevoix, 49720

Peaine Township Hall

448-2389

36825 Kings Hwy,

Beaver Island, 49782

St. James Township Hall

448-2014

37735 Michigan Ave.,

Beaver Island, 49782

South Arm Township Hall

536-2900

02811 S. M-66,

East Jordan, 49727

Wilson Township Hall

582-6201

02530 Fall Park Rd.,

Boyne City, 49712

Boyne City Hall

582-6597

319 N. Lake St,

Boyne City, 49712

Charlevoix City Hall

547-3270

210 State St.,

Charlevoix, 49720

East Jordan City Hall

536-3381

201 Main Street,

East Jordan, 49727