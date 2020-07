MI Supreme Court order releases

The Michigan Supreme Court issued the following order(s) on 7/8/2020.

161454 LESLIE J MURPHY V SAMUEL M INMAN III [COA Case #: 345758]

Lower Court: OAKLAND CIRCUIT COURT, No. 2017-159571-CB

MSC Order – Chief Justice – Grant

161454_53_01.pdf

161274 IN RE MONTANO [COA Case #: 353410]

Lower Court: OAKLAND CIRCUIT COURT, No. 2012-802216-DO

MSC Order – Miscellaneous Order – See Comments

161273_71_01.pdf

161209 JOEL ERIC JACOB V LAUREN BETH JACOB [COA Case #: 350162]

Lower Court: OAKLAND CIRCUIT COURT, No. 2012-793255-DM

MSC Order – Chief Justice – Grant

161203_104_01.pdf

161208 JOEL ERIC JACOB V LAUREN BETH JACOB [COA Case #: 347014]

Lower Court: OAKLAND CIRCUIT COURT, No. 2012-793255-DM

MSC Order – Chief Justice – Grant

161203_104_01.pdf

161207 JOEL ERIC JACOB V LAUREN BETH JACOB [COA Case #: 344894]

Lower Court: OAKLAND CIRCUIT COURT, No. 2012-793255-DM

MSC Order – Chief Justice – Grant

161203_104_01.pdf

161206 JOEL ERIC JACOB V LAUREN BETH JACOB [COA Case #: 344809]

Lower Court: OAKLAND CIRCUIT COURT, No. 2012-793255-DM

MSC Order – Chief Justice – Grant

161203_104_01.pdf

161205 JOEL ERIC JACOB V LAUREN BETH JACOB [COA Case #: 344654]

Lower Court: OAKLAND CIRCUIT COURT, No. 2012-793255-DM

MSC Order – Chief Justice – Grant

161203_104_01.pdf

161204 JOEL ERIC JACOB V LAUREN BETH JACOB [COA Case #: 344598]

Lower Court: OAKLAND CIRCUIT COURT, No. 2012-793255-DM

MSC Order – Chief Justice – Grant

161203_104_01.pdf

161203 JOEL ERIC JACOB V LAUREN BETH JACOB [COA Case #: 344580]

Lower Court: OAKLAND CIRCUIT COURT, No. 2012-793255-DM

MSC Order – Chief Justice – Grant

161203_104_01.pdf

160846 PEOPLE OF MI V CHRISTOPHER REMINGTON LAWRENCE [COA Case #: 350364]

Lower Court: WAYNE CIRCUIT COURT, No. 15-006895-01-FC

MSC Order – Chief Justice – Grant

160846_26_01.pdf

160453 PEOPLE OF MI V KENNETH EDWARD RUSSELL [COA Case #: 347429]

Lower Court: LAPEER CIRCUIT COURT, No. 18-013340-FC

MSC Order – Close

160453_47_01.pdf

160075 PEOPLE OF MI V RICHARD LOUIS PALOMBO [COA Case #: 348417]

Lower Court: WAYNE CIRCUIT COURT, No. 72-002229-01-FH

MSC Order – Close

160075_14_01.pdf

160034 PEOPLE OF MI V ROBIN RICK MANNING [COA Case #: 345268]

Lower Court: SAGINAW CIRCUIT COURT, No. 84-005570-FC

MSC Order – Chief Justice – Grant

160034_90_01.pdf