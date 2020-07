MI Appeals, Supreme Court opinions

For information on downloading a …

The Michigan Court of Appeals released the following opinion(s) on 7/2/2020.

For information on downloading a zip file containing the entire release, see http://courts.mi.gov/courts/coa/opinions/pages/zipfiles.aspx

/*************************************************

339271 DEAN MCMASTER V DTE ENERGY COMPANY

Panel: KJ PMM CDS

Lower Court: OAKLAND CIRCUIT COURT, No. 2015-147414-NO

Opinion – On Remand SCt – Per Curiam – Unpublished

20200702_C339271_61_339271O.OPN.PDF

/*************************************************

344004 RENALD POWELL V FARM BUREAU INSURANCE COMPANY

Panel: CMM AK JT

Lower Court: WAYNE CIRCUIT COURT, No. 17-006742-CK

Opinion – On Reconsideration – Per Curiam – Unpublished

20200702_C344004_76_344004.OPN.PDF

/*************************************************

341721 PEOPLE OF MI V COLLINS LOUIS GLENN III

Panel: CDS CAO JRR

Lower Court: WAYNE CIRCUIT COURT, No. 17-005161-01-FC

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20200702_C341721_82_341721.OPN.PDF

/*************************************************

344203 PENNIE MARIE DAVIS V JACKSON PUBLIC SCHOOLS

Panel: CDS MJC DAS

Lower Court: JACKSON CIRCUIT COURT, No. 16-000344-CZ, 16-000344-CZ

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20200702_C344203_65_344203.OPN.PDF

/*************************************************

345636 KIMBERLY SPRAGGINS V THIRD JUDICIAL CIRCUIT OF MICHIGAN

Panel: JMB MJC CDS

Lower Court: WAYNE CIRCUIT COURT, No. 17-000563-CD

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20200702_C345636_32_345636.OPN.PDF

Opinion – Concurrence (MJC)

20200702_C345636_33_345636C.OPN.PDF

/*************************************************

345800 ALVIN LEONARD SMITH V PROGRESSIVE MARATHON INSURANCE COMPANY

Panel: ELG DHS PMM

Lower Court: WAYNE CIRCUIT COURT, No. 17-011817-NF

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20200702_C345800_43_345800.OPN.PDF

/*************************************************

346507 PEOPLE OF MI V ALEXANDER WADE MIMS

Panel: JRR MJC DAS

Lower Court: WAYNE CIRCUIT COURT, No. 18-004246-01-FC

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20200702_C346507_30_346507.OPN.PDF

/*************************************************

346811 PEOPLE OF MI V JEFFREY CRAIG ZEIGLER

Panel: CDS CAO JRR

Lower Court: OAKLAND CIRCUIT COURT, No. 2018-267052-FC

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20200702_C346811_45_346811.OPN.PDF

/*************************************************

347130 JOHN G VERNIER V NEW BALTIMORE SENIOR PRESERVATION LP

Panel: CDS CAO JRR

Lower Court: MACOMB CIRCUIT COURT, No. 2017-004041-NO

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20200702_C347130_36_347130.OPN.PDF

/*************************************************

347313 KIMBERLEY GILEWSKI V CITY OF DETROIT

Panel: CMM KJ JEM

Lower Court: WAYNE CIRCUIT COURT, No. 17-005154-NI

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20200702_C347313_41_347313.OPN.PDF

Opinion – Concurrence (CMM)

20200702_C347313_42_347313C.OPN.PDF

/*************************************************

347365 JONATHON EMMENDORFER V PIONEER STATE MUTUAL INSURANCE COMPANY

Panel: CDS CAO JRR

Lower Court: WAYNE CIRCUIT COURT, No. 17-011359-NF

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20200702_C347365_41_347365.OPN.PDF

/*************************************************

347412 PEOPLE OF MI V JOSHUA DAVID BOSHELL

Panel: CDS CAO JRR

Lower Court: MACOMB CIRCUIT COURT, No. 2018-001439-FH

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20200702_C347412_44_347412.OPN.PDF

/*************************************************

347651 CAROLENA HARPER V AMERICAN CURRENT CARE OF MICHIGAN PC

Panel: AL CDS CAO

Lower Court: OAKLAND CIRCUIT COURT, No. 2017-160952-NO

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20200702_C347651_31_347651.OPN.PDF

/*************************************************

348161 DANETTE OPRISIU V ACY LLC

Panel: CDS CAO JRR

Lower Court: WAYNE CIRCUIT COURT, No. 18-001032-NO

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20200702_C348161_30_348161.OPN.PDF

/*************************************************

348221 ESTATE OF HENRY GEROW JR V RONALD L THIES JR MD

Panel: ELG DHS PMM

Lower Court: ST CLAIR CIRCUIT COURT, No. 17-001458-NH

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20200702_C348221_33_348221.OPN.PDF

Opinion – Dissent (ELG)

20200702_C348221_34_348221D.OPN.PDF

/*************************************************

348521 JAMES AMON GRANT V MICHAEL NORMAN NOLAN

Panel: CDS CAO JRR

Lower Court: LAPEER CIRCUIT COURT, No. 15-048563-CH

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20200702_C348521_41_348521.OPN.PDF

/*************************************************

348626 SOUTHEAST MICHIGAN SURGICAL HOSPITAL V AUTO CLUB INSURANCE ASSN

Panel: CDS CAO JRR

Lower Court: WAYNE CIRCUIT COURT, No. 19-000222-AV

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20200702_C348626_45_348626.OPN.PDF

/*************************************************

348846 PEOPLE OF MI V ANTHONY LEMAR NEWMAN

Panel: CMM KJ JEM

Lower Court: WAYNE CIRCUIT COURT, No. 19-000526-01-FH

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20200702_C348846_36_348846.OPN.PDF

Opinion – Partial Concurrence/Dissent (KJ)

20200702_C348846_37_348846P.OPN.PDF

/*************************************************

348877 PEOPLE OF MI V CHRISTOPHER OTIS NIXON

Panel: CDS CAO JRR

Lower Court: WAYNE CIRCUIT COURT, No. 19-000781-01-FC

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20200702_C348877_32_348877.OPN.PDF

/*************************************************

349222 PEOPLE OF MI V JACARTA JENNINGS

Panel: CDS CAO JRR

Lower Court: WAYNE CIRCUIT COURT, No. 18-004808-03-FC

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20200702_C349222_54_349222.OPN.PDF

/*************************************************

350545 IN RE O K SALES-MCCRAY MINOR

Panel: MFG CDS DBS

Lower Court: WAYNE JUVENILE DIVISION, No. 16-522893-NA

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20200702_C350545_59_350545.OPN.PDF

/*************************************************

351905 IN RE REVELES MINORS

[Consolidated with 351906]

Panel: SLB AK MJR

Lower Court: SHIAWASSEE JUVENILE DIVISION, No. 18-014236-NA

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20200702_C351905_31_351905.OPN.PDF

/*************************************************

351906 IN RE REVELES MINORS

[Consolidated with 351905]

Panel: SLB AK MJR

Lower Court: SHIAWASSEE JUVENILE DIVISION, No. 18-014236-NA

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20200702_C351905_31_351905.OPN.PDF

The Michigan Supreme Court issued the following order(s) on 7/2/2020.

/*************************************************

161493 STEVEN WASENKO V AUTO CLUB GROUP [COA Case #: 352978]

Lower Court: WAYNE CIRCUIT COURT, No. 19-016381-NF

MSC Order – Deny Application/Complaint

161493_18_01.pdf

/*************************************************

161474 STEVEN WASENKO V AUTO CLUB GROUP [COA Case #: 352890]

Lower Court: WAYNE CIRCUIT COURT, No. 19-016381-NF

MSC Order – Deny Application/Complaint

161474_25_01.pdf

/*************************************************

161453 COMM TO BAN FRACKING IN MI V BD OF STATE CANVASSER

Lower Court: , No. -000000

MSC Order – Deny Application/Complaint

161453_7_01.pdf

/*************************************************

161341 IN RE MASON/LASOTA MINORS [COA Case #: 350001]

Lower Court: MIDLAND JUVENILE DIVISION, No. 17-004805-NA

MSC Order – Deny Application/Complaint

161341_51_01.pdf

/*************************************************

160718 THERESE SHAW V CITY OF DEARBORN [COA Case #: 341701]

Lower Court: WAYNE CIRCUIT COURT, No. 13-014215-CB

MSC Order – Abeyance – Grant

160718_140_01.pdf

/*************************************************

160657 DESMOND RICKS V STATE OF MICHIGAN [COA Case #: 342710]

Lower Court: COURT OF CLAIMS, No. 17-000159-MZ

MSC Order – Chief Justice – Grant

160657_53_01.pdf

/*************************************************

160242 KEITH BRONNER V CITY OF DETROIT [COA Case #: 340930]

Lower Court: WAYNE CIRCUIT COURT, No. 15-013452-NF

MSC Order – MOAA -Oral Argument on Lv Appl

160242_55_01.pdf

/*************************************************

160060 PEOPLE OF MI V JUAN MARTINEZ III [COA Case #: 341147]

Lower Court: BERRIEN CIRCUIT COURT, No. 2017-015329-FH

MSC Order – MOAA -Oral Argument on Lv Appl

160060_61_01.pdf

/*************************************************

160034 PEOPLE OF MI V ROBIN RICK MANNING [COA Case #: 345268]

Lower Court: SAGINAW CIRCUIT COURT, No. 84-005570-FC

MSC Order – Chief Justice – Grant

160034_86_01.pdf

/*************************************************

159912 PEOPLE OF MI V JASON BRENT KEISTER [COA Case #: 340931]

Lower Court: VAN BUREN CIRCUIT COURT, No. 2016-020783-FC

MSC Order – Reconsideration – Deny

159912_65_01.pdf

/*************************************************

158663 PEOPLE OF MI V TROY ANTONIO BROWN [COA Case #: 336058]

Lower Court: MACOMB CIRCUIT COURT, No. 2015-002617-FC

MSC Order – Chief Justice – Partial; See Comments

158663_118_01.pdf