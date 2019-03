MI Court of Appeals opinions

The Michigan Court of Appeals released the following opinions on Tuesday March 26, 2019.

336500 PEOPLE OF MI V MARCUS DARNELL FORD

Panel: KJ PMM CDS

Lower Court: WAYNE CIRCUIT COURT, No. 16-001443-01-FC

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20190326_C336500_87_336500.OPN.PDF

/*************************************************

336843 PEOPLE OF MI V RODRIGUES RODNEY TALBERT

Panel: DBS JMB MJK

Lower Court: WAYNE CIRCUIT COURT, No. 16-003223-01-FC

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20190326_C336843_80_336843.OPN.PDF

/*************************************************

339663 PEOPLE OF MI V DANIEL SCOTT LEVACK

Panel: DBS JMB MJK

Lower Court: OAKLAND CIRCUIT COURT, No. 2016-260775-FH

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20190326_C339663_44_339663.OPN.PDF

/*************************************************

339891 PEOPLE OF MI V GERALD MICHAEL WICKINGS

Panel: CMM MFG JT

Lower Court: ST CLAIR CIRCUIT COURT, No. 17-001071-FH

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20190326_C339891_56_339891.OPN.PDF

/*************************************************

340028 PEOPLE OF MI V DEXTER BURRELL TAYLOR

Panel: DBS JMB MJK

Lower Court: WAYNE CIRCUIT COURT, No. 16-007780-01-FC

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20190326_C340028_65_340028.OPN.PDF

/*************************************************

340033 PEOPLE OF MI V WALTER AARON KELLY

Panel: CAO KJ AK

Lower Court: WAYNE CIRCUIT COURT, No. 16-008683-01-FH

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20190326_C340033_56_340033.OPN.PDF

Opinion – Dissenting (AK)

20190326_C340033_57_340033D.OPN.PDF

/*************************************************

340705 EDWIN BATES JR V AUTO CLUB GROUP INSURANCE COMPANY

Panel: CAO KJ AK

Lower Court: WAYNE CIRCUIT COURT, No. 15-003183-NF

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20190326_C340705_37_340705.OPN.PDF

Opinion – Dissenting (KJ)

20190326_C340705_38_340705D.OPN.PDF

/*************************************************

341089 PEOPLE OF MI V CERENO TERILL LOPEZ

Panel: PMM DAS JRR

Lower Court: INGHAM CIRCUIT COURT, No. 17-000451-FC

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20190326_C341089_50_341089.OPN.PDF

/*************************************************

341149 AWHAM ZOMA V MGM GRAND DETROIT LLC

Panel: DBS JMB MJK

Lower Court: WAYNE CIRCUIT COURT, No. 16-008222-NO

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20190326_C341149_26_341149.OPN.PDF

/*************************************************

341202 DEBBIE SCHLUSSEL V CITY OF ANN ARBOR

Panel: PMM DAS JRR

Lower Court: WASHTENAW CIRCUIT COURT, No. 17-000838-CZ

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20190326_C341202_45_341202.OPN.PDF

/*************************************************

341544 PEOPLE OF MI V BRENDA GAIL HAZARD

Panel: SLB BAS TCC

Lower Court: GENESEE CIRCUIT COURT, No. 16-040391-FC

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20190326_C341544_42_341544.OPN.PDF

/*************************************************

341990 EDWARD SCOTT KONDRAT V ARNOLD SERVITTO

Panel: CAO KJ AK

Lower Court: MACOMB CIRCUIT COURT, No. 2016-003486-ND

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20190326_C341990_39_341990.OPN.PDF

/*************************************************

342979 MICHIGAN HEAD & SPINE INSTITUTE PC V PIONEER STATE MUTUAL INS CO

Panel: DBS JMB MJK

Lower Court: GENESEE CIRCUIT COURT, No. 16-107129-NF

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20190326_C342979_30_342979.OPN.PDF

/*************************************************

343173 ESQUIRE DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION INC V CITY OF MASON

Panel: PMM DAS JRR

Lower Court: TAX TRIBUNAL, No. 14-005644-TT, 15-004504-TT

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20190326_C343173_44_343173.OPN.PDF

/*************************************************

343361 KIRK CHARLES HERALD V LAURIE MARIE ROZEK

Panel: PMM DAS JRR

Lower Court: INGHAM CIRCUIT COURT, No. 15-000985-DM

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20190326_C343361_39_343361.OPN.PDF

/*************************************************

344687 IN RE L S VUKMIROVICH MINOR

Panel: CMM MFG JT

Lower Court: OAKLAND JUVENILE DIVISION, No. 2017-850541-NA

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20190326_C344687_27_344687.OPN.PDF

/*************************************************

344698 IN RE K M HOUSER MINOR

[Consolidated with 344712]

Panel: DBS JMB MJK

Lower Court: GENESEE JUVENILE DIVISION, No. 16-133554-NA

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20190326_C344698_48_344698.OPN.PDF

/*************************************************

344712 IN RE K M HOUSER MINOR

[Consolidated with 344698]

Panel: DBS JMB MJK

Lower Court: GENESEE JUVENILE DIVISION, No. 16-133554-NA

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20190326_C344698_48_344698.OPN.PDF

/*************************************************

344944 IN RE K L SPENCER MINOR

Panel: MJR JEM AL

Lower Court: KENT JUVENILE DIVISION, No. 17-053197-NA

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20190326_C344944_34_344944.OPN.PDF

/*************************************************

345142 IN RE RICHARDSON/RAGLAND MINORS

[Consolidated with 345143]

Panel: DBS JMB MJK

Lower Court: MONROE JUVENILE DIVISION, No. 16-023833-NA

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20190326_C345142_44_345142.OPN.PDF

/*************************************************

345143 IN RE RICHARDSON/RAGLAND MINORS

[Consolidated with 345142]

Panel: DBS JMB MJK

Lower Court: MONROE JUVENILE DIVISION, No. 16-023833-NA

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20190326_C345142_44_345142.OPN.PDF

/*************************************************

345212 IN RE RODRIGUEZ MINORS

Panel: DBS JMB MJK

Lower Court: ST CLAIR JUVENILE DIVISION, No. 17-000208-NA

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20190326_C345212_39_345212.OPN.PDF

/*************************************************

345368 NICKLAS PALMER V KAYLA ANAYA

Panel: SLB BAS TCC

Lower Court: WAYNE CIRCUIT COURT, No. 16-111682-DC

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20190326_C345368_64_345368.OPN.PDF

/*************************************************

345432 PATRICIA S KEHOE V DAVID F CAMILLERI

Panel: DBS JMB MJK

Lower Court: OAKLAND CIRCUIT COURT, No. 2009-758071-DM

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20190326_C345432_39_345432.OPN.PDF

/*************************************************

345577 IN RE HALL MINORS

Panel: CAO KJ AK

Lower Court: WAYNE JUVENILE DIVISION, No. 94-314896-NA

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20190326_C345577_56_345577.OPN.PDF

/*************************************************

345643 IN RE S M HARRIS MINOR

Panel: CMM MFG JT

Lower Court: WAYNE JUVENILE DIVISION, No. 16-523662-NA

Opinion – Per Curiam – Unpublished

20190326_C345643_47_345643.OPN.PDF

/*************************************************

344426 IN RE PAROLE OF FREDERICK WILKINS

Panel: CAO KJ AK

Lower Court: MONROE CIRCUIT COURT, No. 18-140703-AP

Opinion & Order – PC – Remand & Ret Juris

20190326_C344426_49_344426.OPN.PDF